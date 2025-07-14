Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. ODTÜ Devrim Stadyumu’nda düzenlenen törende 3 bini aşkın öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Tören, mezun öğrencilerin pankartlarla gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, üniversitenin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri ve ilklere imza atan çalışmaları içeren videolar katılımcılarla paylaşıldı.

Rektör Yozgatlıgil'den Mezunlara Mesaj: "Fikrin sorumluluğunu üstlenin"

Törende konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, mezun olan gençleri geleceği şekillendirecek bireyler olarak tanımladı. Yozgatlıgil, şu ifadeleri kullandı:,

“Bugün, yeni liderleri ve kaşifleri mezun ediyoruz. Öğrencilik sürecinde yarattığınız etkiyle gurur duyuyoruz. Bundan sonra yapacaklarınızı düşünmek bile heyecan verici. Birazdan alacağınız diplomalar sadece bir belge değil; aynı zamanda fikir üretmenin, sorumluluk almanın, çözüm sunmanın ve cesaret göstermenin de sembolü. ODTÜ’lü olmak, eleştiren kadar çözüm üreten birey olmayı da gerektirir.”

ODTÜ mezunlarının dünyanın farklı yerlerinde kimi zaman büyük projelerle, kimi zaman da topluma dokunan fikirlerle iz bıraktığını vurgulayan Yozgatlıgil, mezunlara şöyle seslendi:

“Bu stadyumdan sadece mezuniyet sevincinizle değil, aynı zamanda taşıyacağınız sorumluluklarla ayrılıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde ODTÜ’nün bilgi birikimini, değerlerini ve cesaretini temsil edeceksiniz.”

Konuşmanın ardından, ODTÜ’yü dereceyle tamamlayan öğrencilere diplomaları Rektör Yozgatlıgil tarafından takdim edildi.

Törende Evlilik Sürprizi

Mezuniyet kortejine sürpriz bir an da damgasını vurdu. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Ayşe Selim, kortej yürüyüşü sırasında Onur Orcan’ın evlilik teklifiyle karşılaştı. Orcan, yürüyüşü kısa süreliğine durdurarak diz çöküp yüzüğünü uzattı. Selim ise bu sürpriz teklife “evet” yanıtını verdi.

Bazı Öğrencilerden Protesto

Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in konuşması sırasında, bazı öğrenciler çeşitli pankartlar ve sloganlarla protesto gerçekleştirdi. Protestolar, törende kısa süreli dikkat çekti ancak genel coşkuya gölge düşürmedi.

Tören, akademisyenlerin mezun öğrencilere diplomalarını vermesiyle sona erdi.