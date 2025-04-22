Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini dün kamuoyuyla paylaştı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Mart ayında 85,9 seviyesinde ölçülen tüketici güven endeksi, Nisan ayında yüzde 2,3 oranında gerileyerek 83,9 seviyesine düştü.

Açıklanan verileri değerlendiren Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü ve Ekonomist Cenk Akyoldaş, tüketici güveninde yaşanan düşüşe dikkat çekti.

“Endeksin tüm alt kalemlerinde gerileme gözlemliyoruz. Bu da halkın mevcut ve geleceğe dönük maddi durumu ile ekonomik beklentilerinde bir zayıflamaya işaret ediyor. Tüketici davranışlarında gözlenen temkinli duruş enflasyonla mücadele kapsamında beklenen bir tablo,” değerlendirmesinde bulundu.

Akyoldaş, tüketici güven endeksine ait alt başlıkların tümünde gerileme yaşandığını belirtti.“Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 71,9’dan 69,1’e geriledi. Gelecek 12 ayda hanenin maddi durum beklentisi 85,1’den 84,3’e düştü. Genel ekonomik durum beklentisi 84,6’dan 82,8’e indi.

Tüketim mallarına harcama yapma eğilimi endeksi ise 101,3’ten 99,3’e geriledi. Bu düşüşler yüksek faiz ortamı ve siyasi belirsizliklerin doğal bir yansımasıdır. Faizlerin yüksek seyretmesi, ekonomide kontrollü bir yavaşlamayı beraberinde getiriyor. Tüketici davranışlarında gözlenen temkinli duruş da enflasyonla mücadele kapsamında beklenen bir tablo.”

Tüketici güvenindeki düşüşün farklı sektörlerdeki talep seviyelerine de yansımaya başladığını vurgulayan Akyoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu doğrultuda perakende, otomotiv ve dayanıklı tüketim gibi sektörlerde talep tarafında yavaşlamanın sürmesinin şaşırtıcı olmayacaktır. Evet, bir yavaşlama var ama bu aynı zamanda uygulanan ekonomi politikalarının ilk meyvelerini verdiğini gösteriyor. Enflasyonu kontrol altına alma yönünde amaçlanan soğuma etkisini görmeye başladık.”