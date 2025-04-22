Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasında kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yeni bir adım attı. 1 Nisan 2025 itibarıyla devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşıt ilanlarında yetki belgesi doğrulama zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme kapsamında, ikinci el araç ticareti yapan kişilerin artık resmi yetki belgesine sahip olmadan ilan vermesi mümkün değil.

Yapılan değişiklikle birlikte, satış platformlarında yalnızca taşıt sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece akrabaları ile belgeyle yetkilendirilmiş işletmeler ilan verebiliyor. Bu yetkilendirme işlemleri ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sahte ilanlara ve fiyat spekülasyonlarına karşı güçlü adım

Uygulamayla birlikte sahte ilanlar, fahiş fiyat artışları ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sektör temsilcileri, bu sistemin piyasayı daha sağlıklı hale getirdiğini vurguluyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yetki belgesi olmayan kişilerin artık ilan veremeyeceğini hatırlatarak, sistemin özellikle pandemi sonrası yaşanan fiyat köpüklerini önlemede etkili olduğunu ifade etti. Erkoç, “Bu düzenlemeyle, sektörde gerçek anlamda iş yapan esnafa alan açıldı. Kayıt dışı satışlar azalacak, vergi sistemi daha doğru işleyecek” dedi.

“Gerçek ilan, gerçek fiyat” dönemi başladı

Göktaşlar Otomotiv’in sahibi Ömer Göktaş ise sistem sayesinde piyasadaki sahte ilanların önemli ölçüde temizlendiğini söyledi. Göktaş, “Artık biri arabasını ilana koymak istiyorsa e-Devlet üzerinden aracın plakasını girerek, aracın kendisine ait olduğunu belgelemek zorunda. Onaylanmayan ilanlar yayına alınmıyor. Böylece sahte ilan dönemi sona erdi” ifadelerini kullandı.

Sistemin hem galericiler hem de tüketiciler için büyük fayda sağladığını belirten Göktaş, “Eskiden fiyatlar yükseldiğinde galericiler suçlanıyordu. Oysa fiyatları yükselten çoğunlukla sahte ilanlardı. Şimdi ise vatandaşlar gerçek fiyatlarla araç sahibi olabiliyor. Bu sistemle birlikte sektördeki güvensizlik ortadan kalktı” dedi.

Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte hem araç alım satımında şeffaflık arttı hem de fiyat istikrarı sağlandı. Ticaret Bakanlığı'nın attığı bu adım, otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen düzenlemelerden biri olarak değerlendiriliyor.