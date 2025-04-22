Osmanlı Devleti Paris Barış Konferansına davet edildi

18 Ocak 1919 tarihinde Paris'te toplanan Paris Barış Konferansı toplandı. Konferansta, savaş sonrası düzenin oluşturulmasına yönelik görüşmeler yapılarak mağlup ülkelerle yapılacak antlaşma hükümleri görüşüldü. Konferans çalışmaları kapsamında konferansa katılan 32 ülkenin katılımıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Wilson İlkelerinde belirtilen hükümlerin aksine yenilen ülkelere imzalatılmak üzere şartları çok ağır antlaşma metinleri hazırlandı. Savaştan çekilen Rusya'ya verilecek topraklar hakkında yapılan görüşmeler sonucunda, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurulması ve daha önce İtalya'nın nüfuz bölgesi olarak kabul edilen İzmir ve çevresinin Yunanistan tarafından işgal edilmesi kabul edildi. Savaşı kazanan İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının gözlendiği bu görüşmeler sonucunda Osmanlı Devleti 22 Nisan 1920 tarihinde barış antlaşması hükümlerinin belirlenmesi için Paris Barış Konferansına davet edildi.

Osmanlı Borçları için nihai karar verildi

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyen Türkiye Cumhuriyeti ile alacaklı taraflar arasında 13.6.1928 tarihli Paris Sözleşmesi ve Borçların Ödeme Planı imzalanmıştı. Ancak 1929 yılında tüm dünyayı etkileyen Büyük Buhran sebebiyle yaşanan iktisadi ve mali zorluklar ile döviz sıkıntısı ödemelerde aksamalara sebep oldu. Bu gelişmeler sebebiyle Türkiye, 1928 yılında imzalanan ödeme planında uygun düzeltmeler yapılmasını talep etmek zorunda kaldı. Uygun görülen talep doğrultusunda Paris'te devam ettirilen görüşmeler, 14.12.1932 tarihli İlke Uzlaşması ile sonuçlandı. Sağlanan uzlaşı ile Türkiye'nin toplam borcunun 8 milyon 578 bin 343 Altın Lira (1 Osmanlı Altın Lirası=9.30 TL) karşılığında 79 milyon 778 bin 590 TL olarak belirlendi ve nihai hesaplama 22 Nisan 1933 tarihinde Paris'te bulunan Türkiye Temsilcisine verildi.

Türkiye'de petrol bulundu

Türkiye'de petrol arama faaliyetleri 1933 yılında başladı. Türkiye'nin ilk petrol yatağı, 22 Nisan 1940 tarihinde Raman 1 petrol arama kuyusunda bulundu. Raman 1 petrol artama kuyusu Siirt ilinin güneyinde bulunan Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı bölgesinde bulunuyordu.

Yunanistan Mihver Devletler tarafından işgal edildi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne yapacağı harekat öncesinde yeni açılacak cephenin güney kanadını emniyete almayı ve Yunanistan ile savaş halinde olan müttefiki İtalya'ya yardım etmeyi amaçlayan Almanya. Yunanistan'ı işgal etti. Yunanistan 22 Nisan 1941 tarihinde teslim oldu.

Beşiktaş Corinthians Paulista takımını yenilgiye uğrattı

1952 yılında Türkiye, Brezilya futbol takımlarından SC Corinthians Paulista takımını misafir etti. Sekiz maç yapmak üzere Türkiye'ye gelen Brezilya ekibi ile Beşiktaş Jimnastik kulübü arasında 22 Nisan 1952 tarihinde bir dostluk maçı yapıldı. Saat 16.30'da başlayan futbol maçı, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. SC Corinthians Paulista, Türkiye ziyareti sırasında; Fenerbahçe, Galatasaray, Türkiye A Milli Takımı, Ankara Karması ve Türkiye Amatör Milli Takımı ile maçlar yaptı.

Dünya Günü ilk kez kutlandı

1969 yılında düzenlenen UNESCO Dünya Konferansı'nda iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi güncel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla özel bir gün belirlenmesi kararlaştırılmış ve 22 Nisan tarihi Dünya Günü olarak kabul edilmişti. İlk Dünya günü 22 Nisan 1970 tarihinde kutlandı.

Hakkari Radyosu yayına başladı

22 Nisan 1973 tarihinde Hakkari Radyosu yayın hayatına başladı. Böylece dönemin radyo yayıncılığı olan Türkiye Radyoları, Türkiye'nin her yerine ulaşmış oldu.