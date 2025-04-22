CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında Anıtkabir’e yürüyeceği biliniyor.

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın kutlanmasının engellenemeyeceğini belirterek, Ankaralıları ve tüm katılımcıları bir araya gelmeye davet etti.

Özel, "Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!" diyerek, başta gençler ve öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları saat 17.00'de Birinci Meclis önünde toplanmaya çağırdı. Ayrıca, ellerinde Türk bayraklarıyla yapılacak bu etkinliğin önemine dikkat çekti ve "Egemenlik Milletindir!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna sert tepki göstermişti. Özel, bu tepki kapsamında, akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını açıkladı.