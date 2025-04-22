Bakan, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu açıklamada, "Biz 23 Nisan’ı kutlarız, Birinci Meclis’e gideriz, Anıtkabir’e yürürüz. Yeryüzünde hiçbir güç bizi bundan alıkoyamaz!" ifadelerini kullandı.

Murat Bakan açıklamasında, söz konusu etkinliğin herhangi bir şekilde valilik iznine tabi olmadığını savunarak, “Özgür Özel’in karakterini çok iyi bilen, onunla grupta 10 yıldır birlikte çalışan bir milletvekiliyim. Bu karar yarınki katılımı azaltmaz, aksine artırır. Eğer oraya 50 bin kişi gidecekse, bu açıklamadan sonra 100 bin olur; 100 bin gidecekse 200 bin olur.” dedi.

Etkinliğin Anayasa ile güvence altına alınan bir hak olduğunu vurgulayan Bakan, “Bizi ne 23 Nisan’ı kutlamaktan, ne Anıtkabir’e gitmekten, ne Birinci Meclis’e uğramaktan ne de Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürümekten kimse alıkoyamaz” şeklinde konuştu.