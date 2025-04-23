Yayımladığı mesajda Bağcıoğlu, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri ve onların ailelerini andı.
Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
“Geri dönmeyi hiç düşünmeyenlerin,
Vatana en büyük fedakarlığı yapan evlatları,
Aziz şehitlerimizin emanetleri;
Hakkınız ödenmez.
Bayramınız kutlu olsun!”
CHP’li Bağcıoğlu’nun mesajı, 23 Nisan’ın milli egemenlik kadar şehitlerin fedakarlıklarını ve ailelerinin onurunu da anma günü olduğuna vurgu yaptı.
Muhabir: HABER MERKEZİ