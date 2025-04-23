Yayımladığı mesajda Bağcıoğlu, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri ve onların ailelerini andı.

Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Geri dönmeyi hiç düşünmeyenlerin,

Vatana en büyük fedakarlığı yapan evlatları,

Aziz şehitlerimizin emanetleri;

Hakkınız ödenmez.

Bayramınız kutlu olsun!”

CHP’li Bağcıoğlu’nun mesajı, 23 Nisan’ın milli egemenlik kadar şehitlerin fedakarlıklarını ve ailelerinin onurunu da anma günü olduğuna vurgu yaptı.