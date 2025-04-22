EBRU APALAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği’nin düzenlediği 4. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde başladı. Geleneksel sanatların yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalde; yerli ve yabancı kukla ve Karagöz oyunları, Türk Hava Kurumu (THK) ile birlikte yapılacak Maket Uçak Yapım Atölyesi ve Yaşayan İnsan Hazinesi Ali Akbey’in rehberliğindeki Ahşap Karagöz Yapım Atölyesi gibi etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor.

Törene; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Uluslararası Kadın Barış Grubu Global 10 Direktörü Hwajeong Kim, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman katıldı. Törende, Can İbrahim Atlığ “Âşık ile Maşuk” adlı gösteriyi sundu. Etkinliğin sonunda ise Hüseyin Dilan, “Işkırlak” oyununu sahneledi.

DÖRT GÜNLÜK FESTİVAL, 21 GÜNE ÇIKTI

Törenin açılışını Hadi Poyrazoğlu’nun torunu, festivalin Proje Koordinatörü Şafak Poyrazoğlu yaptı. Poyrazoğlu, dedesinin adını yaşatmak için 2022’de bir hayalle festivali düzenlemeye başladıklarını söyledi. Festivali dört günden 21 güne çıkardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

“BU SANATI KORUMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Festivalin Proje Koordinatörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, Poyrazoğlu’nun ardından söz aldı. Festivali düzenlemek için üç ay çalıştıklarını söyledi. Arıkan, “Bu sanatı korumak için yola çıktık. Amacımız sanatımıza hizmet etmek, Hadi Baba’nın adını yaşatmak ve sanatçılarımıza destek olmak.” diye konuştu. Beş ülkenin desteklediği, dört ülkenin bakanlığının katkıda bulunduğu, dünyanın en büyük Kukla ve Karagöz festivallerinden birini düzenlediklerini belirtti. Arıkan, bu yıl festivalde 45 sanatçı, 20 oyun ve 8 atölyenin yer aldığını kaydetti.

DT GENEL MÜDÜRÜ KARADAĞLI: KARAGÖZ İÇİN HIZLI KOŞMALIYIZ

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, Türkiye’nin Kukla ve Karagöz’ün dünyaya tanıtılması için geç kaldığını ancak çaba sarf ettiklerini söyledi. Karadağlı, “Geleneksel sanatlarımıza sahip çıkmakla yükümlüyüz. Kukla ve Karagöz bizim için çok önemli. Eğer yurt dışında olsaydı, şimdiye kadar dünyaya tanıtılmış olurdu.” diye konuştu.

“KARAGÖZ, ANADOLU’NUN NABZINI TUTAR”

Karadağlı’nın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya konuştu. Karagöz’ü “halkın sesi, mizahın ve tenkidin zarafetle harmanlanmış şekli” olarak niteleyen Karakaya, sanatın önemini şöyle anlattı: “Bu perdede oynatılan her karakter, Anadolu’nun nabzını tutar ve hayatın içinden doğan sahici hikâyeleri temsil etmektedir. Kuklalar eğlendirirken düşündürür, güldürürken sorgulatır. Nesiller arasında köprü kurar. Kültürel sürekliliği sağlar, ortak hafızayı canlı tutar.”

“MODERN ZAMANLARA UYARLANMAYAN HİÇBİR ŞEY YAŞAYAMAZ”

Hadi Poyrazoğlu Onur Ödülü’ne bu yıl, yazar Nail Tan ve yönetmen Ezel Akay layık görüldü. Akay, “İnşallah bütün bu mirasları somutlaştırır, yeni zamanlara uyarlarız. Böylece nereden kaynaklandığı da hatırlanır. Modern zamanlara uyarlanmayan hiçbir şeyin yaşaması mümkün değil.” dedi.

FESTİVAL, 12 MAYIS’TA KIBRIS’TA BİTECEK

Azerbaycan Bakü Devlet Kukla Tiyatrosu, Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu, Kıbrıs Devlet Kukla Sanatçısı İzel Seylani ile Türkiye’nin önde gelen Kukla ve Karagöz sanatçılarının gösterileri, festival kapsamında izleyicilerle buluşacak. Ankara’da 25 Nisan’da sona erecek festival, 26 Nisan’da İstanbul’da; 28-30 Nisan’da Azerbaycan’da; 2-5 Mayıs’ta Özbekistan’da devam edecek. Festival, 9-12 Mayıs’ta Kıbrıs’ta tamamlanacak.