2024-2025 televizyon sezonunun sonlarına yaklaşırken, kanallar dizilerle ilgili kararlarını birer birer netleştiriyor. Reytinglerde başarılı olan projeler ekran serüvenine devam ederken, beklentilerin altında kalan yapımlar izleyiciye veda ediyor.

Bu gelişmelerin etkilediği dizilerden biri de “Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler” oldu. Yayınlandığı günden bu yana hem senaryosu hem de perde arkasındaki olaylarla adından söz ettiren dizi, son olarak yayın akışında yapılan değişiklikle gündeme geldi.

Normal şartlarda 20 Nisan’da 13. bölümüyle ekranlara gelmesi planlanan yapım, düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanamadı. Dizinin yayınlanmayan bölümüyle birlikte sezon finali tarihinin de öne çekilmesi gündemde.

Kanal yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da, dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İzleyiciler, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair gelişmeleri merakla takip ediyor.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana “Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler” dizisi, sadece senaryosuyla değil, yaşadığı talihsiz olaylarla da gündemden düşmedi.

RTÜK tarafından iki kez cezaya çarptırılan dizi, aynı zamanda Şakir Paşa’nın torunlarının açtığı dava sonucundamahkeme kararıyla geçici olarak yayından kaldırılmıştı. Ancak yapım ekibiyle aile arasında varılan uzlaşma sonrası dizi yeniden izleyiciyle buluşmuştu.

Sette yaşanan olaylar da yapımın kaderini olumsuz etkiledi. Çekimlerin sürdüğü Büyükada’da çıkan yangın sırasındamüdahalede bulunan yapım amiri Serkan Sükyan, olaydan kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve ne yazık ki yaşamını yitirdi. Dizinin setinde daha önce de bir yangın vakası yaşandığı öğrenildi.

Yayın süreci boyunca pek çok sorunla karşı karşıya kalan “Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler” dizisinin sezon finali tarihi netleşti. Yapımın ilk başta 16. bölümde sezon finali yapması planlanıyordu. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından bu tarih öne çekildi.

Kanal yönetimi ve yapım şirketi tarafından oyunculara ve teknik ekibe gönderilen resmi bilgilendirmeye göre, dizi 15. bölümüyle sezon arası verecek. Kararın ardından gözler dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceğine çevrildi.

Dizi ekibine iletilen açıklamada, "15. bölüm itibarıyla sezon finali kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi. Yayın tarihi ve yeni sezon planlamasıyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.