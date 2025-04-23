Yangın saat 18.00 sıralarında Kayacık Mahallesi 210’uncu Cadde üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülürken, çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA