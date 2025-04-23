Yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç halinde şu yollar trafiğe kapatılacak:

GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi Ankara’da “Yerel Seçimlerin 1’inci Yılında Belediyeler Paneli”

Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü

Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü

İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü

Ayrıca şu yollar da etkinlikler süresince kapalı olacak:

Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arası)

Cumhuriyet Caddesi (Ulus Kavşağı ile Tren Garı Kavşağı arası)

Atatürk Bulvarı (Kızılay ile Havuzlu Sokak arası)

İsmet İnönü Bulvarı (Genelkurmay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arası)

Celal Bayar Bulvarı’na ve Tren Garı-Ulaştırma Kavşağı’na açılan tüm varyantlar

İstanbul Caddesi’nin Baruthane Kavşağı'na bağlanan yan yolları ve varyantları

Emniyet yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını istedi.

23 Nisan 2025 Günü Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar ⚠️ pic.twitter.com/nMe8RjSJLD — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) April 22, 2025