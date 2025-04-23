Yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç halinde şu yollar trafiğe kapatılacak:

  • GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi

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  • Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü

  • Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü

  • İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü

Ayrıca şu yollar da etkinlikler süresince kapalı olacak:

  • Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arası)

  • Cumhuriyet Caddesi (Ulus Kavşağı ile Tren Garı Kavşağı arası)

  • Atatürk Bulvarı (Kızılay ile Havuzlu Sokak arası)

  • İsmet İnönü Bulvarı (Genelkurmay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arası)

  • Celal Bayar Bulvarı’na ve Tren Garı-Ulaştırma Kavşağı’na açılan tüm varyantlar

  • İstanbul Caddesi’nin Baruthane Kavşağı'na bağlanan yan yolları ve varyantları

Emniyet yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını istedi.

Muhabir: Haber Merkezi