MHP lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlığın ardından istirahat sürecine devam ediyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosunun MHP tarafından paylaşılmasının ardından gözler bugün yapılması beklenen grup toplantısına çevrilmişti. Bahçeli, bu hafta da MHP grubunu toplamadı ancak yeni bir mesaj paylaştı. Bahçeli, gündeme gelen erken seçim iddialarına sert bir dille yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Nisan nedeniyle yaptığı açıklamada erken seçim iddialarına değinerek, "Seçimler zamanında yapılacaktır. Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir" dedi.