Trabzon ve Rize’de etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’dan Trabzon ve Rize’ye yapılacak bazı uçuşların karşılıklı olarak 22 ve 23 Nisan tarihlerinde iptal edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Üstün, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yolcularımız, Trabzon ve Rize meydanlarında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Seyahat planlarınızı web sitemiz ya da mobil uygulamamızdan güncelleyebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

İptal edilen uçuşlar:

İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul:

TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821

İstanbul - Rize / Rize - İstanbul:

TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537

THY, yolcuların uçuş bilgilerini kontrol etmeleri ve seyahat planlarını güncellemeleri çağrısında bulundu.