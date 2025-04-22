Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın “yasa dışı bahse teşvik” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul’da görüldü. Yargılamayı yürüten 23. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.

Durmaz, 8 Ocak’ta “zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik” suçlamasıyla tutuklanmış, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bugünkü duruşmada Kerimcan Durmaz ile avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında, “Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Üzerime atılı suçları işlemedim. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan müzekkerenin yanıtının beklenmesine ve dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameye yansıyan detaylar

İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora yer verildi. Raporda, Kerimcan Durmaz’ın yetkili olmayan yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tanıtımı yapılan bir reklam filminde yer aldığı ifade edildi. Ayrıca Durmaz’ın Malta’daki bir konseri sırasında arka ekranda yasa dışı bahis sitesi ismi yer alırken, “Hani casinolar falan” şeklinde ifadeler kullandığı da kaydedildi. Tüm deliller ışığında, Durmaz’ın zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik suçunu işlediği iddia edildi.