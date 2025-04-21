GONCAGÜL KONAŞ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Genel Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlere yönelik artan şiddet vakalarına dikkat çekerek, “Gün geçmiyor ki bir veya birkaç arkadaşımız bu saldırılarla karşılaşmasın.” dedi. Veteriner hekimlerin sağlık çalışanı sayılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “Sağlıkta şiddet yasası” kapsamına alınmaları için yıllardır mücadele verdiklerini ancak henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Görevine ilk olarak 2018 sonunda başladığını belirten Eroğlu, “2022 ile 2024 arasında bir ara oldu, ama yaklaşık beş ay önce tekrar göreve başladım. Ne yazık ki her dönemde sözlü ve fiziksel şiddet olaylarıyla karşılaştık. Öyle ki, 2022’de Yozgat-Sorgun’da meslektaşımız hayatını kaybedecek noktaya kadar geldi.” dedi.

Veteriner hekimlerin yalnızca hayvan sağlığıyla ilgilenen bir meslek grubu olarak görülmesinin eksik bir bakış açısı olduğunu belirten Eroğlu, “Aslında hizmetlerimiz insan sağlığına yöneliktir. Gıda güvenliği, zoonotik hastalıkların önlenmesi, çevre sağlığı, biyoteknoloji gibi birçok alanda görev yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Eroğlu, COVID-19’un Türkiye’de kullanılan yerli aşısının da bir veteriner hekim virolog tarafından geliştirildiğini hatırlattı.

“HER GÜN YENİ BİR SALDIRI HABERİ ALIYORUZ”

Veteriner hekimlere yönelik saldırıların yaygınlığına değinen Eroğlu, “Tabiri caizse gün yok ki bir ya da birkaç meslektaşımız saldırıya uğramasın. Bu saldırılar kırsaldaki işletmelere, ahırlara giden hekimlerden klinikte çalışanlara kadar her alanda gerçekleşiyor. PET kliniklerinde çalışan kadın meslektaşlarımıza yönelik şiddet vakaları da var. Hepsini tek tek takip ediyorum.” dedi.

Veteriner hekimlerin mezbahalarda, hayvan muayene ve kesim süreçlerinde görev yaptığını vurgulayan Eroğlu, “Hayvanın hastalıklı olduğu tespit edilince imha kararı veriliyor. Bu durumda hayvan sahipleri ya da alıcılar saldırganlaşabiliyor. Kolluk kuvvetlerinin muayene saatlerinde orada bulunması, en azından geçici bir caydırıcılık sağlayabilir” diye konuştu.

“YETKİLİLER HAKLISINIZ DİYOR AMA YASA HÂLÂ ÇIKMADI”

Şiddetin önlenebilmesi için veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerektiğini ifade eden Eroğlu, bu talebin yıllardır hem Tarım ve Orman Bakanlığı’na hem de Meclis’e iletildiğini söyledi. “Bugün yine bakanlıktaydım. Geçen hafta Meclis’teydik. Ancak hâlâ yasa kapsamına alınmadık. Yetkililerle görüşüyoruz, ‘çok haklısınız’ diyorlar ama bir türlü yasal düzenleme yapılmıyor.” dedi.

Veteriner hekimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sağlık hizmetleri sınıfında yer aldığını hatırlatan Eroğlu, “Tabipler, diş hekimleri, eczacılar ve veteriner hekimler bu sınıfta. Ancak iş haklara gelince veteriner hekimler diğer sağlık mesleklerinden ayrı tutuluyor. Bu adaletsizlik kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

“MESLEKTAŞLARIMIZI DARP EDİYORLAR, SİLAHLA YARALIYORLAR”

Veteriner hekimlerin mesleki kararları nedeniyle tehdit edildiğini anlatan Eroğlu, yaşanan bir olayı şöyle aktardı: “Gece saatlerinde bir arkadaşımız kliniğinde bir hayvanı muayene ediyor. Hayvanın tedavi edilebileceğini, kurtulabileceğini söylüyor. Ancak o sırada hayvanı satın almış olan bir kasap geliyor, ‘sen karışma, ben bu hayvanı aldım’ diyerek müdahale ediyor. Oysa o durumda bir hayvan kesilmemeli. Etinin de kontrol edilmesi gerekir. Ama olay büyüyor, arkadaşımız önce başından darbe alıyor, sonra ateşli silahla dizinden yaralanıyor. Gece 2’de kendisiyle konuştum. İnsan gerçekten anlamakta zorlanıyor.”

“MEZUN SAYISI HER YIL ARTIYOR AMA İSTİHDAM YOK”

Türkiye'de her yıl 3 binden fazla veteriner hekimin mezun olduğunu belirten Eroğlu, “Şu an 29 veteriner fakültesi mezun veriyor, bu yıl 30’a çıkacak. Ancak bu mezunlar serbest olarak mesleklerini icra edemiyor. Klinik açmanın maliyeti çok yüksek. Röntgen cihazı, laboratuvar ekipmanları gibi yatırımlar gerekiyor. Bakanlığın bu konuda destek planı vardı ama aktif hale getirilemedi.” dedi.

Kamuda veteriner hekim istihdamının yetersizliğine dikkat çeken Eroğlu, “Son yıllarda kamuda istihdam neredeyse durdu. Yüzlerle ifade ediliyor. En fazla 5-6 yıl önce 750 kişi alındı. Oysa Türkiye'de şarbon, brusella, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar hâlâ görülüyor. Ayrıca gıda denetimleri var. Kırmızı et, beyaz et milyonlarca ürünün kontrolü gerekiyor. Bu kadar az sayıda veteriner hekimle nasıl olacak?” diye sordu.

“VETERİNER HEKİMLER GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLEMEZ”

Belediyelerdeki istihdam eksikliğine de değinen Eroğlu, “Bir barınakta 690 hayvan var ama sadece bir ya da iki veteriner hekim çalışıyor. Gece saat üçte bir ameliyat gerektiğinde o hekim yatağından kalkıp saatlerce müdahale ediyor, sonra sabah yeniden çalışıyor. En az beş hekim olması gerekir. Ama belediyeler imkânsızlıkları öne sürüyor.” dedi.

Veteriner hekimlerin etik kurallara uygun şekilde görev yaptığını vurgulayan Eroğlu, “Bir yanlışlık varsa bunun sorumlusu hekimler değil, sistemdir. Meslektaşlarımızın hayvana kasten zarar verdiğine inanmıyorum. Ama bir hata varsa da bizim disiplin ve etik kurullarımız var. Yeni bir yasa çalışmamız da var. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 41. maddeyi yeniden düzenleyerek Meclis’e sunduk.” ifadelerini kullandı.