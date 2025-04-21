M. UMUT KARAKÜLAH

Ankara'da tüm Balıkesirlileri bir araya getiren, üniversitelerde öğrenim gören Balıkesirli öğrencilere destek olan, sıcak bir yuva olan Ankara Balıkesirliler Derneği eğitimci desteğine de devam ediyor.

PROF. DR. GONCA GÖKALP ALPASLAN ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan, Balıkesirliler Derneği öğrencilerine Ankara geçmişi, yaşam kültürü ve davranışlar konusunda sohbet toplantısı yaptı.

Birlikte sabah kahvaltısı ile başlayan hafta sonu toplantısı, karşılıklı soru cevap şeklinde geçti. Prof. Dr. Alpaslan, özellikle gençlerin görüş ve değerlendirmelerini dinleyerek bunları not alarak interaktif bir sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

Kahvaltıda sofrasında memleket ürünleri peynir zeytin, tereyağı, zeytinyağı, ev yapımı börek ve kekler ağırlıktaydı. Konferans sonrası Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan, kendi yazdığı “Ankara” isimli kitabını Dernek kütüphanesine hediye etti. Ankara Balıkesirliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Servet Camgöz ise katılımlarından ötürü Prof. Dr. Alpaslan’ateşekkür ederek ziyaret anısına bir plaket takdim etti.