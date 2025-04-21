Kalecik Belediyesi ve Hacıbayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Kalecik Kültürel Mirası - Kalecik Kazısı” paneli etkinliği düzenlenecek. Panele Hacı Bayramı Veli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katılacak olup, etkinlik Kalecik Kültür Merkezi'nde 25 Nisan Cuma günü gerçekleşecek.

Kalecik Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Kalecik Kültürel Mirası - Kalecik Kazısı” paneline tüm hemşehrilerimiz davetlidir." ifadeleri kullanıldı.