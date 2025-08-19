Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle, yeni dönemde okul faaliyetlerinde aile kurumunun güçlendirilmesi öncelikli hedef olacak.

Genelgeye göre, uygun görülen okullarda yeni dönemde “zilsiz okul” uygulamasına geçilecek. Zorunlu hallerde ise çevreyi rahatsız etmeyecek, Bakanlıkça belirlenen zil sesleri kullanılacak. Mezuniyet törenleri okul dışı mekanlarda düzenlenmeyecek, kutlamalar okul veya ilçe müdürlüklerinin belirleyeceği alanlarda yapılacak.

Okul kıyafetleri konusunda da düzenlemeye gidildi. Renk, kumaş ve tasarım özellikleri okul aile birliklerince belirlenecek ve okulların internet sitelerinden duyurulacak.

“Aile Yılı” kapsamında, öğrenci kulüplerinin faaliyetleri bu temaya uygun yürütülecek. Ayrıca EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında aile-veli odaklı içerikler yayınlanacak; “Ailemle Eğitim Yolculuğum” ve “Aile Okulu” gibi projeler yaygınlaştırılacak.

Genelgede ayrıca, yeni eğitim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin kademeli olarak uygulanacağı, ilk derslerde “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasının işleneceği ve Atatürk Haftası etkinliklerinin ara tatile denk gelmesi nedeniyle bir hafta önce yapılacağı belirtildi.