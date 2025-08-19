Banu Berberoğlu, uzun bir sessizliğin ardından yeniden YouTube videosuyla izleyiciyle buluştu.

Video yayınından sadece bir gün sonra 638.000 izlenmeye ulaştı. “İçimden video çekmek gelmiyordu, kendimi zorlamak istemedim” diyerek ara verme nedenini açıkça anlattı. “Keşke bu kadar ara vermeseydim” diyerek pişmanlığını dile getirdi. Sürekli vlog çekmeyeceğini, yeni formatlar deneyeceğini belirtti. Trabzon’da ailesiyle yaşadığını, sağlıklı yaşama devam ettiğini ve Aralık’ta 31 yaşına gireceğini söyledi.

Takipçilerinin “Hiç değişmemişsin” ve “Gitme bir daha” gibi yorumları, fenomende samimiyetin şuanda da etkili olduğunu gösterdi.