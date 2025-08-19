Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İspanya’nın El Pais Gazetesi için “Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi” başlıklı bir makale kaleme aldığını açıkladı.

Duran, Erdoğan’ın makalesinde Türkiye’nin, mazlumların kimliği ve inancına bakmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladığını belirtti. Makale, İspanyolca olarak El Pais’te yayımlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle kaleme alındı.

Türkiye’nin insani yardım anlayışı öne çıkıyor

Erdoğan, makalesinde barış, güvenlik ve refahın halklar arası adalet, saygı ve samimi işbirliğiyle mümkün olduğunu dile getirdi. Türkiye ile İspanya’nın, Akdeniz’in iki yakasında yer alan kadim dost ve medeniyetler olarak aynı idealleri paylaştığını ifade eden Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani diplomasi yaklaşımını vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye, mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın uzattığı yardım eliyle insanlık onurunu savunuyor. İnsani yardımlarımız, Afrika’dan Orta Doğu’ya, Latin Amerika’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Deprem, sel ve afet gibi krizlerde dünyanın en cömert ülkelerinden biri olarak örnek teşkil ediyoruz.”

Uluslararası dayanışma ve sürdürülebilir kalkınma projeleri

Erdoğan, Türkiye’nin AFAD, TİKA, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlarla insani yardım faaliyetlerini hem kriz dönemlerinde hem de uzun vadeli kalkınma projelerinde sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca Türkiye’nin Gazze, Suriye, Lübnan, Somali, Sudan, Myanmar ve Afganistan gibi bölgelere insani destek sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, küresel salgın döneminde 160’tan fazla ülkeye aşı ve ilaç desteği sunan Türkiye’nin, insani yardımı sürdürülebilir kalkınma ve eğitim projeleriyle birleştirdiğini vurguladı. Erdoğan, “İnsani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir” diyerek Türkiye’nin insani diplomasi anlayışını öne çıkardı.

Türkiye-İspanya iş birliği ve Medeniyetler İttifakı

Erdoğan, Türkiye ve İspanya’nın Akdeniz’deki ortak değerler üzerinden güçlü bir iş birliği yürüttüğünü belirtti. NATO çatısı altındaki ortak tatbikatlar, düzensiz göçmenlere yapılan insani yardımlar ve zor zamanlarda verilen desteklerin bu dayanışmanın somut örnekleri olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Ortak idealler doğrultusunda insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya için el ele veriyoruz” dedi.