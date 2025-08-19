Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti. Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda artış beklediklerini ifade eden Özdemirci, “Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini öngörüyoruz” dedi.

Yağış Beklenen Bölgeler

Meteoroloji uzmanı, yarın Marmara’nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz’de sağanak yağış beklendiğini aktardı. Güneyde ise Isparta’nın doğusu, Konya’nın batı kesimleri, Doğu Akdeniz’de Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında aralıklı sağanak görüleceğini söyledi.

Perşembe günü ise orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Cuma günü ise yurt genelinde yağış görülmeyecek.

Üç Büyükşehirde Hava Tahmini

İstanbul: Yarın yağış bekleniyor, sıcaklık 29 derece olacak. Perşembe ve cuma günleri ise az bulutlu ve açık hava ile sıcaklık 31 derece civarında seyredecek.

Ankara: Hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklık yarın ve perşembe 31 derece, cuma günü 33 derece olacak.

İzmir: Sıcaklık yarın 34 derece, perşembe 36 derece, cuma günü ise 37 dereceye ulaşacak.

Meteoroloji, vatandaşları özellikle yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.