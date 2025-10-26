Olay, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir kendilerinden haber alınamayan H.K. ve E.K.E.A. isimli kız çocukları, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak alkol aldıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki kızı teknopark içindeki park alanında baygın halde buldu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çocuklardan H.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.K.E.A.’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Kız çocuklarının ailelerinin bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu, olayın aşırı alkol tüketimi nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.