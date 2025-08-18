Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi çalışmaları kapsamında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen **“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İngilizce Öğretim Programı Eğitici Eğitimi Kursu”**na katıldı. 64 ilden öğretmenlerin katılımıyla dört gün sürecek eğitimde, İngilizce öğretmenlerine yeni programın detayları tanıtıldı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videosu izletildi.

Bakan Tekin, yeni uygulamalarda öğretmenleri sürecin merkezine koymayı hedeflediklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın yabancı dil eğitimi konusundaki eleştirilerini dikkate alıyoruz. Problem ne öğretmenlerimizde ne materyalimizde ne de ders saatlerinde. Asıl sorun, çocuklara ne öğrettiğimizde. Yıllarca test sınavlarında, ortalama bir İngiliz vatandaşının bilmediği gramatik kuralları çocuklara sorduk. Bu mantığı değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Ölçme ve değerlendirme sistemi eleştirildi

Tekin, ölçme ve değerlendirme sistemindeki eksikliklere de dikkat çekerek, “Çocuklarımıza gündelik hayattan uzak ve detaylı testler uyguluyoruz. Bu yüzden yabancı dil öğrenmekten çekiniyorlar. Amacımız, öğrencilerimizin dil öğrenirken korkmamalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Ana dil becerileri ve yabancı dil ilişkisi

Bakan Tekin, öğrencilerin yabancı dili rahat öğrenebilmesi için ana dil becerilerinin güçlendirilmesinin önemine değindi: “2023 yılında başlattığımız uygulamayla Türkçe derslerinde geçme notunu 70’e çıkardık ve ölçme değerlendirmeyi dört temel beceri üzerinden yapıyoruz. Şimdi, İngilizce ve diğer yabancı dil programlarını da bu eksiklikleri giderecek şekilde revize ettik. Amacımız, öğrencilerimizin yabancı dili kendilerini ifade etmek için özgürce kullanabilmesi.”