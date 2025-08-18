Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri’nde düzenlenen eğitim seminerinde kursiyerlere, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Odaklı Farkındalık konusu anlatıldı. Seminerde, kadınlara şiddetle mücadelede bilinç kazandırmanın yanı sıra erkeklerin bu süreçteki rolü ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.
Etkinlik, katılımcılara farkındalık oluşturmayı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen bir platform sunarken, Hanım Evleri kursiyerleri interaktif sunumlarla konuyu detaylı şekilde öğrenme fırsatı buldu.
Muhabir: Şevval Ateş