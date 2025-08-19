Abbas SATIR

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda şehit aile ve yakınları ile gazilerin dernek ve vakıf başkanları "Terörsüz Türkiye" konusunda görüşlerini açıkladılar.

Dernek ve vakıf başkanları "Abdullah Öcalan'a af ve teröristlere Genel affın kabul edilemeyecektir" dediler.

Komisyondan konuşan şehit ve gazi dernek ve vakıflar şunlar:

Türkiye Şehit Aileleri ve Gazileri Vakfi Baskani Lokman Ayda

Turkiye Harp Malulu Gazileri Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık

Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Bilge Görsel

Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazileri Vakfi Başkanı Abdurrahman Yılmaz

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Beyazıt Dorba

Konuşmalar tamamlandıktan sonra komisyon üyeleri dernek ve vakıf başkanlarına teşekkür ettiler.