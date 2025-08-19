Trendyol Süper Lig’de ilk iki haftada aldığı mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaşayan Gaziantep FK’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Gaziantep temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez teknik adamlık yapacak olan Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı. Düzenlenen imza törenine Başkan Memik Yılmaz da katıldı.

Kulüpten Resmi Açıklama

Gaziantep FK’ dan yapılan duyuruda, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni hocamıza kırmızı-siyahlı ailemize hoş geldin diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz” denildi.

İsmet Taşdemir Dönemi Sona Erdi

Yaz döneminde göreve getirilen İsmet Taşdemir ile Süper Lig’in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Gaziantep ekibi, geçtiğimiz günlerde tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Yönetim, kısa süre içinde yeni hocasını belirledi ve tercihini Burak Yılmaz’dan yana kullandı.

Burak Yılmaz İçin İlk Büyük Sınav

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig’in en önemli golcülerinden biri olarak anılan Burak Yılmaz, teknik direktörlük serüvenine Gaziantep FK ile başlıyor. Taraftarlar, genç hocanın sahaya nasıl bir oyun anlayışı yansıtacağını merakla bekliyor.