Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 artışla 10.608,26 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 yükselerek 10.699,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi ise yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık olurken, yüzde 0,02 düşüşle orman kağıt basım sektörü tek gerileyen endeks oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik risk iştahını artırırken, yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Ayrıca TCMB verilerine göre, toplam rezervler 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

TCMB ayrıca, ihracatçı firmalara sağlanan reeskont kredilerinin günlük limitini 1 Kasım 2025’ten itibaren 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek seviyeleri olarak öne çıktığı ifade edildi.