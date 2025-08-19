Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir içinde bulunduğu Bankalar Birliği anlaşmasından resmen çıkıyor. Kulüp yönetimi, bu adımın, Fenerbahçe’nin mali bağımsızlığını güçlendirmek ve geleceğini kendi kaynaklarıyla yönetmesini sağlamak amacıyla atıldığını açıkladı.

Kulüp, Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan iş birliği kapsamında, Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkullerinin projeye dahil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda arsa satış gelirlerinin paylaşımı modeli uygulanacak.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, kararın yalnızca bir finansal tercih olmadığı, kulübün geleceğine yön verme manifestosu olduğu vurgulandı. Kulüp, taraftarlarına ve kongre üyelerine seslenerek, “Gelecek artık bizim ellerimizde” mesajını verdi.