CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında, 'AK Toroslar Çetesi' olarak tanımladığı yapıya ilişkin belge ve isimler içeren yolsuzluk iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde; "Saat 12.00, bir kesit. Bundan öncesi ve bundan sonrası elbette farklı olacak. AK Parti iktidarının tükenişinin ve savruluşunun önemli bir kilometre taşı... 19 Mart'ta darbenin bildirisini yayınladılar. Manşetlere şöyle yansıdı:

“Ekrem İmamoğlu 650 milyar lira yolsuzluk yaptı, bu paralar ele geçirildi, gözaltına alındı, tutuklanmak için mahkeme önüne çıkarılacak.”

O günden sonra, dev kasalar dedikleri bir kuruş bile yok. 560 milyar lira dedikleri paranın, 6 yıldır yönettiğimiz belediyenin bütçesinde 60 milyar lira fazla olduğu ortaya çıktı. 1 TL’sini ispatlayamadılar.

Boş dosyayı doldurmak için önce gizli tanık ve ağaç isimleri verdiler. O gizli tanıklar bir şeyler söyledi ama AİHM ve AYM kararları diyor ki:

“Gizli tanık ifadeleri somut olarak desteklenmeli.” Gizli tanıklara iftirayı attırdılar, bir tane somut delil bulamadılar. İftira at kurtul mekanizması var, birazdan en sonunu göreceksiniz. Kimine ‘duydum’ diyorlar, yüzlerce itiraf ve beyan var ama çoğu gördüğü bile yok, sadece duymuş sanıyor galiba. Bunlarla yaptılar, yaptılar, her önüne gelene başkasına iftira attırdılar. Öyle bir noktaya geldik ki, iş için çağırdıkları kişiyi, çağırdıkları sırada eşini de gözaltına aldılar.

Şimdi öyle bir çorap söküğü başlayacak ki, öyle bir yere gelecek ki iş; bu itirafları yapanlar, esas nasıl iftira atmaya zorladıklarını öyle anlatacaklar ki dünyanın en büyük organize kötülük hareketi çökecek. Bunu dünya çapında izlenecek filmleri olacak. Yeter ki bu gösterilen cesaretler gösterilmeye devam etsin. Bir de burada saat 17:00, sandıklar kapandı, kabus bitti diyebilelim. Devletin bütün imkânlarıyla elinde tutanların ne kadar kötüleşebildiklerini görmek açısından fevkalade bir noktadayız.

Ama sadece şuraya bakalım: Bir sürü savcı mütevazı lojmanlarda oturuyor. Öyle lojmanlar var ki, depreme dayanıklılığı da şüpheli. Görevliler Çağlayan’da görev yapıyorlar, kendi cebinden kirayla evlerinde oturuyorlar. Ama bir tanesi, 80 günlük maaşıyla alabileceği yatı alıcı gözle gezebiliyor. Boğaz’da kendisine lojman tahsis edilmiş, sadece 56 milyon lira tadilata veriliyor. Şimdi Erdoğan’ın Ak Torosçuları meydana geldi."