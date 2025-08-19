İçişleri Bakanlığı, okul servis taşımacılığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yapılan değişiklikle, okul servislerinde belediyeler tarafından belirlenen fiyat tarifesine uyulması zorunlu hale getirildi. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin birlikte taşıma hizmeti yapabilmesine imkan tanındı. Bu kapsamda taşıtların, gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişiliklerde ise en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olması gerekecek.

Servis şoförlerinin sürücü belgesi şartlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre;

D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı ,

D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı,

gerekli süre hesabına dahil edilecek.

Yönetmelikteki “okul” tanımı da genişletildi. Yapılan değişiklikle “resmi ve özel” ibaresi eklenerek, düzenlemenin özel okullar için de geçerli olacağı hükme bağlandı.