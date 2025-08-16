RIZA PEHLİVAN

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının da 13-22 Aralık 2025tarihlerinde Ankara'da yapılacağını bildirdi.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI KASIM AYINDA

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2025 yılı üçüncü dönem SMMM sınavları 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacakların 1 Eylül 2025 tarihine kadar, tekrar katılacaklar için 16-30 Ekim olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 1 Eylül 2025 tarihine itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

İlk kez sınava katılacak adaylar, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgelerini elden veya posta yolu ile kayıtlı oldukları SMMM Odalarına göndermeleri gerekiyor. İlk kez başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden de odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecek.

Dijital ortamda evrak yüklemek isteyen adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden evrak yüklenmesine ilişkin açıklamaları içeren "Dijital Adım Mobil Uygulaması Kullanım Kılavuzu" ve "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Aday İşlemleri Videosu"na http://www.tesmer.org.tr/?p=572 bağlantısı üzerinden erişebilirler.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli. Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacak.

YMM SINAV TARİHLERİ ARALIK AYINDA

Bu yılın üçüncü dönem YMM sınavları da 13-22 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. YMM sınavlarına ilk kez katılacaklardan 1-30 Eylül, tekrar katılacaklardan da 1-5 Aralık döneminde başvuru alınacak.

İlk kez sınava katılacak adayların, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgelerini elden veya posta yolu ile TÜRMOB’a göndermeleri gerekiyor. İlk kez başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden de TÜRMOB’a gönderebilecekler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecek.

Sınava ilk kez katılmak üzere başvuru yapmış olanlardan başvurularının sonraki sınav dönemine ertelenmesini talep edenlerin taleplerini, sınav takviminde belirtilen dosya başvuru dönemi içerisinde yazılı olarak iletmeleri gerekiyor. Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılmak isteyenlerin ise süresi içerisinde TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir. Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve sınav başvuru belgelerini TÜRMOB’a göndermeleri gerekli. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.