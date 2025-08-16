GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye genelinde sayıları yalnızca 10’u bulan kadın vinç operatörlerinden Kadriye Coşkun, hem kule vinçlerin metrelerce yükseğinde hem de erkek egemen inşaat sektöründe verdiği mücadeleyi anlattı. Aşçılıktan vinç operatörlüğüne uzanan hikâyesinde önyargılarla, cinsiyet ayrımcılığıyla ve zorlu çalışma koşullarıyla başa çıkan Coşkun, “Yapamazsın diyenlere kulak asmayın. Kadın olarak yapamayacağımız hiçbir şey yok” sözleriyle tüm kadınlara ilham verdi.

“ERKEK İŞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN BÜTÜN İŞLERDE ARTIK KADINLAR DA VAR”

Türkiye’de yalnızca 10 kadın vinç operatörü bulunuyor. Onlardan biri olan Kadriye Coşkun, hem mesleğinde hem de erkek egemen inşaat sektöründe yaşadığı zorlukları anlatarak, “Sayımız ne kadar az olsa da biz kadınlar da artık bu ülkede varız. Erkek işi olarak değerlendirilen bütün işlerde artık kadınlar da var. On kişiyiz.” dedi. İzmir, Kahramanmaraş, Giresun, Ankara ve başka illerde görev yaptıklarını belirten Coşkun, “Erkek egemen bir toplumda kadınlar olarak ön plana çıkmak ne kadar zor olsa da var olacağız. Olmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kadın operatörlerin, çeşitli gruplarda erkekler tarafından engellenmeye çalışıldığını belirten Coşkun, “Biz buna karşı birlik olduk. Kadınlar olarak başarmaya devam ediyoruz. Sadece kule vinç ve inşaat alanında değil, her alanda olacağız.” ifadelerini kullandı.

“AŞÇILIKTAN VİNÇ OPERATÖRLÜĞÜNE”

Mesleğe başlama hikâyesini anlatan Coşkun, “Bir tane oğlum var, altı yaşında. Beraber yürüdük bu yolu. Öncesinde aşçı olarak çalışıyordum. Aşçılığın maaşı yetmediği için ne yapabilirim diye araştırırken kule vinç operatörlüğüyle tanıştım. Ehliyetimi aldım, eğitim sürecini tamamladım ve aktif olarak çalışmaya başladım.” dedi.

Tüm kadınlara seslenen Coşkun, “Asla başarmaktan korkmayın. Sizi aşağıya çekmeye çalışan herkese, bunlara erkekler dahi olsa, boyun eğmeden kendi yolunuzda devam edin. Yapamazsın diyenlere kulak asmayın. Kadın olarak yapamayacağımız hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

“CİNSİYET AYRIMCILIĞINA YENİK DÜŞMEYİN”

Cinsiyet ayrımcılığının işte başarının önünde engel olmaması gerektiğini vurgulayan Coşkun, “Kendi yeteneğinizle bir yere geliyorsunuz ve başarıyorsunuz. O yüzden cinsiyet ayrımcılığına yenik düşmeyin. Kimseden onay beklemeyin, beklemeyeceksiniz. Yüzerken arkana bakarsan yarışı kaybedersin; işte hayatta da böyle.” şeklinde konuştu.

Yaşadığı zorluklara da değinen Coşkun, “Hiçbir şantiye beni kabul etmedi. Kabul edenler de farklı niyetlerle yaklaştı. Ama başarmak için yılmadım. Kaybedeceğimi anladığım noktada çocuğuma sarıldım. Onun geleceği için ayağa kalktım.” dedi.

“İNŞAAT ORTAMINDA KADIN OLMAK ÇOK ZOR”

Mesleğin asıl zorluklarını anlatan Coşkun, “Yukarı çıktığınızda aşağıdaki erkek personeller, üstlerinde bir kadının onlara ‘malzemeyi indir, çöz’ demesini kabullenemiyor. Sert tepkiler veriyorlar. Bazen ezilmemek için seni ezmeye çalışıyorlar.” diye konuştu.

Şantiye ortamının fiziksel koşullarına da dikkat çeken Coşkun, “Toz, kum, gürültü, rüzgar, fırtına… Yukarıda her zaman sallantı var. Bazen yemek bile erkeklerle aynı ortamda yeniliyor. Soyunma odaları bile karışabiliyor. Bu ortama alışmak zorundasın.” dedi.

İlk zamanlarda acemiliğinden dolayı hakaretlere maruz kaldığını anlatan Coşkun, “Evinde bulaşık yıka diyen bile oldu. Vazgeçmediğimi görünce düzeldiler.” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR OLARAK BİRBİRİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Kadın operatörlere karşı bazı erkek meslektaşların örgütlendiğini öne süren Coşkun, “Pozitif ayrımcılık olacak diye korkuyorlar. Biz kadınlar olarak, işe başlayan ve eğitim almak isteyen diğer kadınlara destek olacağız. Güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlayacağız.” dedi.

Mesajını net bir şekilde yineleyen Coşkun, “Sözün özü; kocaman başlıkla ‘vazgeçme’. Asla vazgeçme. Başaracaksın.” diye konuştu.