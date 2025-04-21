Çankaya Belediyesi, 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel yönetim hizmetlerine entegre etmeye yönelik önemli bir eğitim düzenledi. “Belediyelerde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması” başlıklı eğitim programı, Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitime, Çankaya Belediyesi’nin iç paydaşlarından oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Belediyecilik Hizmetlerine Dahil Ediliyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen YEEP çalışmaları kapsamında hayata geçirilen eğitim, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı çerçevesinde planlandı. Açılış konuşmasını Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Tutku Kurt Bayyurt’un yaptığı programda, bağımsız psikolog Zehra Tosun tarafından iki oturumdan oluşan bir sunum gerçekleştirildi.

İlk oturumda toplumsal cinsiyet kavramı ve kadınların karşılaştığı ayrımcılıklar ele alınırken, ikinci oturumda ise pozitif ayrımcılık uygulamaları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel hizmetlere nasıl entegre edileceği konularına odaklanıldı. Eğitimde, “anaakımlaştırma” kavramı da detaylı biçimde değerlendirildi.

Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Katılımı Artırılacak

Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında kadınların yaygın eğitime erişiminin artırılması, istihdam olanaklarından eşit şekilde yararlanmaları, yerel yönetim karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamaları, barınma ve kentsel hizmetlere eşit erişimlerinin güvence altına alınması hedefleniyor. Sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması da planın önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gerçekleştirilen iç paydaş eğitimiyle, Çankaya ilçesine özgü toplumsal cinsiyet temelli sorunlara dair çözüm önerileri geliştirilmesi ve yerel düzeyde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.