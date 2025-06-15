İletişim Başkanlığı Dezanformasyon Mücadele Merkezi sosyal medyada yayılan "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası sosyal medyada yayılan göç dalgası iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtilirken, Türkiye-İran sınırında herhangi bir olağandışı hareketliliğin veya düzensiz göç artışının söz konusu olmadığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın teyidine yer verilen açıklamada, Türkiye sınırlarının güvenlik birimleri tarafından en ileri teknolojiye sahip sistemlerle 7/24 denetlendiği ifade edildi. Sınır güvenliği kapsamında; fiziki güvenlik duvarları, termal kameralar, elektro optik ve asansörlü kuleler, zırhlı gözetleme araçları ve aydınlatma sistemlerinin aktif olarak kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hudutlarımızdan herhangi bir yasadışı geçişe kesinlikle müsamaha gösterilmemekte, bu yöndeki tüm denemeler anında engellenmektedir.”

Yetkililer, söz konusu iddiaların toplumda yabancı düşmanlığı körüklemek ve kamu düzenini istikrarsızlaştırmak amacı taşıdığını değerlendirerek vatandaşları sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye davet etti. Ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerin yasal takibe tabi tutulacağı da belirtildi.