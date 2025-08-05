TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan komisyon için Meclis Başkanlığı, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” ismini önerdi.

Toplantı yeter sayısı için salt çoğunluk aranmasını öneren Meclis Başkanlığı, kararların ise beşte üç oy ile alınmasını talep etti. Çoğunluk hesabının yalnızca toplantıya katılan üyelerin sayısı üzerinden yapılacağı ifade edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyonun çalışma şekli, oy kullanma, komisyonun süresi ile ilgi taslağı basına dağıtıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un bilgi taslağı şöyle: