Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Selametli Mahallesi sakinleriyle birlikte yağmur duasına çıktı. Yağmur duası ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Odabaşı, vatandaşların merak ettiği soruları da yanıtladı.

"Yağmur duasında buluştuk"

Konuya ilişkin konuşan Başkan Odabaşı'nın ifadeleri şöyle: "Bugün Selametli Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle yağmur duasında buluştuk.Rabbim dualarımızı kabul etsin, yağmurlarımız bereketli olsun; barajlarımız dolsun, çiftçimizin yüzü gülsün." diye konuştu.