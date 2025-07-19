Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yetkililer, saat 13.00 ile 20.00 arasında etkili olması beklenen yağışların; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle açık alanlarda bulunacakların ve trafikte seyahat edecek kişilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Uyarı Bilgileri:

Başlama Zamanı: 19 Temmuz 2025 - 13:00

Bitiş Zamanı: 19 Temmuz 2025 - 20:00