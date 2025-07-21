Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınının ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını belirten Bakan Kurum, şu ana kadar 7’si konut olmak üzere toplam 12 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli tüm adımların hızla atılacağını vurguladı.