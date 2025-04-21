Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göletin kurum bünyesindeki ön değerlendirme ekibince incelendiği, bölgenin flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türü ile sucul ekosisteme ev sahipliği yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Ekip tarafından ön değerlendirme raporu hazırlanarak gölet ve çevresinin doğal sit alanı olarak tescillenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı anlatılan açıklamada, dosyanın Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu oluşturulmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.

Bakanlık tarafından Kavuncu Göleti Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu hazırlanması için ihalesinin yapıldığı, akademisyenlerce bölgede 4 mevsim gerçekleştirilen incelemeler sonucu tamamlanan raporun Bakanlığa sunulduğu kaydedildi.

Değerlendirmelerin ardından gölet ve çevresinin koruma statüsünün bilimsel verilerle belirleneceği, ardından doğal sit alanı olarak tescilleneceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Kavuncu Göleti'nin biyoçeşitlilik açısından zengin bir alan olduğuna, flamingolar başta olmak üzere sakar meke ve balıkçıl gibi birçok kuş türü ile sucul ekosisteme ev sahipliği yaptığına değindi.

Bölgenin koruma statüsünün belirlenmesi ile tescil işlemlerinin başlamasının bu açıdan önem taşıdığını vurgulayan Çelik, kente yeni doğal sit alanları kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.