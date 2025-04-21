Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı resmen imzaladı. Söz konusu yasa, Rusya’nın Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmayla birlikte Moskova ve Tahran arasında çok yönlü bir iş birliği zemini oluşturulmuş oldu.

Onaylanan stratejik ortaklık anlaşması; askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, enerji, ticaret, ulaşım, tarım, bilim, teknoloji ve kültür gibi pek çok alanda iş birliğini kapsıyor. Bu anlaşma ile iki ülkenin stratejik ilişkileri daha da derinleşirken, bölgesel ve küresel dengeler açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Putin’in imzasıyla resmiyet kazanan bu yeni dönemde, Rusya ile İran’ın özellikle enerji ve savunma alanlarındaki ortak projeleri artırması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve ticaret hacminin büyütülmesi bekleniyor. Ayrıca, kültürel alışveriş ve eğitim alanında da çeşitli programların hayata geçirilmesi planlanıyor. Anlaşma, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda uzun vadeli bir stratejik ortaklık kurma hedefinin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.