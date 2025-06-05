ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle 12 ülkenin vatandaşlarına yönelik ABD’ye seyahat yasağı getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 ülkeden ABD’ye girişleri tamamen yasakladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, listenin zamanla güncellenebileceği, ‘dünyada ortaya çıkan tehditlere’ göre yeni ülkelerin de eklenebileceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı bildirge ile Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen'den ABD'ye girişleri tamamen yasakladı, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına ise kısıtlama getirdi.