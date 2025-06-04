İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD’nin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını içeren nükleer anlaşma teklifini reddetti. Hamaney, bu teklifi ülkenin "ulusal bağımsızlığına tehdit" olarak değerlendirdi.

İran İslam Devrimi’nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin 36’ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran’da düzenlenen törende konuşan Hamaney, ABD’nin sunduğu nükleer teklifi açık bir dille eleştirdi.

Hamaney, “Nükleer programımızı tamamen durdurmamız yönündeki teklif, bizim ‘yapabiliriz’ anlayışımıza doğrudan bir karşı duruştur. Bu, bağımsız bir ülkenin kendi kararlarını özgürce almasına ket vurmak demektir” dedi.

Ulusal bağımsızlığın, dış güçlerin onayını beklemeyen bir devlet yapısı anlamına geldiğini vurgulayan Hamaney, “Gerçek bağımsızlık, ABD ya da benzeri ülkelerin yeşil ya da kırmızı ışığını beklememektir” ifadelerini kullandı.