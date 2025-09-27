Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nı “Bir Varmış Bir Yokmuş Parkı”na dönüştürerek çocuklara masal dolu bir gün yaşattı.

Öğretmenlerden Çocuklara Masal Şenliği

Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı kreş ve gündüz bakımevleri öğretmenleri, miniklere unutulmaz bir gün yaşatmak için özel bir etkinlik düzenledi. Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı, masal kahramanlarının buluştuğu “Bir Varmış Bir Yokmuş Parkı”na dönüştürüldü.

Etkinlikte dünya klasiklerinden seçilen masallar, on iki ayrı çadırda görsel materyallerle zenginleştirilerek öğretmenler aracılığıyla çocuklara aktarıldı. Çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeyi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen program, minikler kadar ailelerin de ilgisini çekti.

Başkan Yaşar’dan Kitap Sevgisi ve Eğitim Vurgusu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugün meydanımızı çocuklarımız için masal parkına dönüştürdük. Amacımız, onların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlamak. Kreş ve Gündüz Bakımevlerimizdeki öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza güzel, eğlenceli ve öğretici bir deneyim diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Masal parkı etkinliği, gün boyu devam etti.