Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen oryantasyon günlerinde, Türkoloji Topluluğu’nun standına yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı kampüs gündemine damga vurdu. Tanıkların aktardığına göre, stand bir grup tarafından taş ve cam şişelerle hedef alındı. Müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlilerinin darp edildiği ve en az iki kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

Saldırı İddiaları!

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, öğrenciler ve topluluklar farklı açıklamalar yaptı. Bazı kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren grubun milliyetçi kimlikli olduğunu ve standın "Ülkü Ocakları ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle hedef alındığını iddia etti. Diğer kesimler ise Türkoloji standının “faşist propaganda” yaptığı görüşünü savunarak yaşananları bir “müdahale” olarak nitelendirdi.

Sloganlar, Kalabalık ve Görüntüler

Olay anına ait olduğu iddia edilen videolarda kalabalık bir grubun “Ne mutlu Türk’üm diyene” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attığı duyuluyor. Görüntülerde stand çevresinde arbede yaşandığı ve görevlilerin kargaşa içinde kalabalığı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Resmi Açıklama Henüz Yok!

ODTÜ Rektörlüğü’nden ya da Ankara Valiliği’nden olayla ilgili herhangi bir resmî açıklama henüz yapılmadı. Olayın soruşturulup soruşturulmadığı, kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği belirsizliğini koruyor.