Günlük yaşamın yoğun temposunda farkında olmadan yaptığımız bazı davranışlar, bedenimizi ve zihnimizi olduğundan daha hızlı yaşlandırıyor. Uzmanlara göre uyku düzensizliği, sağlıksız beslenme, yeterince su içmemek ve sürekli stres altında yaşamak, en çok yaşlandıran faktörler arasında yer alıyor.

Uykusuzluk ve stres etkisi

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak ve yeterli uyumamak, hem cilt sağlığını hem de bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Stresle birleşen bu durum, erken kırışıklıkların ve yorgun bir görünümün başlıca nedeni oluyor.

Beslenme alışkanlıkları da yaşlandırıyor

Hazır gıdalar, fazla şeker tüketimi ve fast food beslenme, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin alınmasını engelliyor. Bu da hem iç organlarda hem de dış görünümde erken yaşlanma belirtilerine yol açıyor.

Teknoloji kullanımına dikkat

Uzmanlar ayrıca telefon ve bilgisayar ekranına uzun süre bakmanın ciltte sarkmalara, göz çevresinde morluk ve yorgunluk belirtilerine sebep olduğunu vurguluyor. Gün içinde küçük molalar vermek, bu etkileri azaltabiliyor.

Ne yapmalı?

Günde en az 7–8 saat uyumak, düzenli egzersiz yapmak, bol su içmek ve taze gıdalarla beslenmek, yaşlanmayı yavaşlatan en önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca stresi azaltacak hobilere yönelmek, hem ruhu hem de bedeni genç tutmanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor.