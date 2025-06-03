Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için ateşkesin sağlanmasının liderler düzeyinde yapılacak görüşmeler olmadan mümkün olmayabileceğini açıkladı.

Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi’ne katılan Zelenskiy, Zoom üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’de gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takasının kararlaştırıldığını duyurdu. Zelenskiy, “Askerlerimiz karşılıklı olarak 1000’e 1000 şeklinde takas edilecek. Buna ek olarak 200’e 200 asker daha takas edilebilir” dedi.

Ayrıca Zelenskiy, iki taraf arasında 6 bin askerin cesetlerinin de değişimi için anlaşmaya varıldığını belirtti. “Tarafımız, Rusya’ya 6 bin Rus askerinin cesedini teslim etmeyi kabul etti. Ancak bu sürecin çok dikkatli yürütülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile liderler zirvesi gerçekleştirmeye hazır olduğunu dile getiren Zelenskiy, Erdoğan’a bu konuda telefonla bilgi verdiğini aktardı. Zelenskiy, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a liderler düzeyinde görüşmeyi desteklediğimi ilettim. Çünkü ateşkesin sağlanabilmesi için bizim doğrudan görüşmemizin şart olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna heyetine ilettiği ateşkes memorandumunu henüz tamamen incelemediğini ifade etti. Rusların sunduğu belge hakkında bazı bilgiler aldığını söyleyen Zelenskiy, memorandumun daha çok “Rusya’nın ültimatomu” izlenimi verdiğini vurguladı.