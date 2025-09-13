Nepal'de sosyal medya yasaklarına karşı başlayan protestolar sonucu istifa eden eski Başbakan KP Sharma Oli’nin yerine gelecek isim belli oldu. Eski Başyargıç Sushila Karki, geçici başbakan olarak seçilerek, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

Karki, daha sonra Nepal Cumhurbaşkanı Ramchandra Paudel huzurunda düzenlenen törende geçici başbakan olarak yemin etti. Karki'ye, Mart 2026’ya kadar ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verildiği aktarıldı.

Protestolar sırasında en az 51 kişinin hayatını kaybettiği, 1368 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.