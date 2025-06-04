Putin, açıklamasında “Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir ki?” ifadelerini kullanarak, Ukrayna tarafına sert bir mesaj verdi.

Ateşkes Umutları Zayıflıyor

Putin’in bu açıklamaları, son dönemde uluslararası kamuoyunda tekrar gündeme gelen Rusya-Ukrayna arasında olası bir barış görüşmesi ihtimalini zayıflattı. Özellikle Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları sonrasında, Moskova yönetiminin diplomatik kanallar yerine askeri yanıtı tercih etme eğilimi dikkat çekiyor.

“Terör ile müzakere olmaz”

Putin’in "Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir ki?" sözleri, Ukrayna'nın son saldırılarını "terör eylemi" olarak gördüğünü ortaya koydu. Bu söylem, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik operasyonlarında daha katı ve tavizsiz bir politika izleyebileceğinin sinyalini veriyor.

Diplomatik Süreç Tıkanıyor

Putin'in açıklamaları, Batılı ülkelerin arabuluculuk çabalarını da zorlaştıracak nitelikte. Hem Kremlin hem de Kiev yönetimi, son haftalarda karşılıklı olarak sert söylemlerini artırmış, diplomatik diyaloğun yeniden başlaması için umut veren sinyaller vermemişti.