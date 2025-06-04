Bakanlık açıklamasında, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabiliyor ve can kaybına yol açabiliyor." ifadeleriyle hastalığın ciddiyetine dikkat çekildi.

Türkiye'de ilk kez 2002 yılında İç Anadolu’da görülen KKKA, 2003 yılında kesin olarak tanımlandı. Vakalar, "KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi" ve 2011’de devreye alınan "KKKA Bilgi Sistemi" aracılığıyla aktif şekilde izleniyor. Hastalığın tanısı, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği referans laboratuvarlarda konuluyor ve 19 farklı bölgede sevk ve tedavi merkezleri bulunuyor. 2025 yılında yürürlüğe giren "KKKA Vaka Yönetim Rehberi" ise süreci daha sistematik hale getirmiş durumda.

İnsan ve Hayvandan Bulaşabiliyor

Hastalığın yalnızca keneyle sınırlı olmadığına dikkat çeken Bakanlık, "Hastalık kene tutunması ya da keneyle temasın yanı sıra viremik dönemdeki hayvanlar ve hasta kişilerin kan, doku ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da bulaşabiliyor." bilgisini paylaştı.

Özellikle hayvanlarda belirti göstermeden ilerleyen KKKA nedeniyle, başta riskli bölgelerde olmak üzere hayvanların kanı, idrarı ve dokularına çıplak elle temas edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı. Eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımı ise bulaş riskini azaltmada kritik rol oynuyor.

Kurban Bayramı ve Kırsalda Yaşayanlara Özel Uyarılar

Kurban Bayramı döneminde vaka sayılarının artabileceği belirtilirken, kişisel korunma önlemlerine kesim öncesinden itibaren dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi riskli bölgelerde şu önlemler önerildi:

Vücudu tamamen örten giysiler tercih edilmeli.

Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı.

Keneleri daha kolay fark edebilmek için açık renkli kıyafetler giyilmeli.

Belirti Gösterenler Ne Yapmalı?

Kene temasının ardından şu belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı:

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İştahsızlık

Ateş

Kas ve baş ağrısı

Bulantı, kusma veya ishal

Ayrıca, "Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, uygun bir malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile kenenin çıkarılıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor." açıklaması da yapıldı.

Kenelerin çıplak elle öldürülmemesi ve patlatılmaması gerektiği özellikle vurgulandı.

Bakanlık: “Her Yıl 2 Milyon Kişiye Eğitim Veriliyor”

Sağlık Bakanlığı, KKKA konusunda farkındalığı artırmak amacıyla toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitimler düzenliyor. Açıklamada, "Her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye KKKA konusunda eğitim veriliyor ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor." bilgisi paylaşıldı.