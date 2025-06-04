İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı Öğretim Üyelerinden Dr. Gözde Özaltun, kendi çektiği fotoğraflardan oluşan Borderline sergisini Ankara’da açtı.

Dünyanın çeşitli şehirlerinde çektiği fotoğrafları izleyicilerle paylaşan Dr. Özaltun, sergisinde kullandığı Borderline uygulaması ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Borderline, mekanın fiziksel katmaları ile görsel algının sınırları arasında kurulan ilişkisellik üzerinden ilerleyen bir araştırma sürecinin ürünüdür. Fotografın belge niteliğinden çok onun tasarım aracılığıyla yeniden inşa edilmiş haline odaklanır. Mekânsal belleği sadece görüntüyle değil, grafik tasarımın dönüştürücü diliyle tekrar yorumlar. Çizgisel vurgular ve tipografik katmanlarla oluşan çok yönlü bir anlatı sunar. Görselin grafik elemanlarla kesiştiği her nokta, yeni bir sınır, borderline oluşur. Bu sınır bazen mekânsal bir ayrımı, bazen de algısal ya da duygusal bir eşiği temsil eder. Belirsizlik ve belgesel geçişin inmgesine dönüşür. İzleyici, detayın yön verdiği çizginin tanımını yeniden kurduğu bir görsel düşünce sürecine dahil eder.”

On gün süreyle izleyicilerin beğenisine sunulan sergi özellikle gençler tarafından ilgiyle karşılandı.